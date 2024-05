Fonte : servizitelevideo.rai di 29 mag 2024

Le perquisizioni riguardano Guillaume Pradoura, assistente dell'eurodeputato olandese Marcel De Graaff, del partito sovranista Forum per la Democrazia. . Perquisizioni anche a Strasburgo. Secondo l'indagine, alcuni membri del Parlamento Ue sarebbero stati pagati per promuovere la propaganda russa tramite il sito Voice of Europe.

Russiagate perquisizioni Parlamento Ue