Russia | confermata condanna a 4 anni per ultranazionalista Girkin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La prima Corte d'appello di Mosca ha confermato oggi laa quattrodi reclusione per l'russo Igor, detto Strelkov (il fuciliere). Lo riferisce l'agenzia Interfax., ex comandante delle milizie separatiste filorusse nella regione ucraina di Donetsk ed ex colonnello dei servizi di sicurezza russi Fsb, è stato giudicato colpevole di "incitamento all'estremismo" per alcuni post sul suo canale Telegram. L'imputato si è dichiarato innocente. Nel 2022è stato ancheto all'ergastolo in contumacia da una Corte olandese perché giudicato coinvolto nell'abbattimento nel 2014 di un aereo malese con 298 persone a bordo nel Donbass mentre era in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur. Dall'inizio del conflitto in Ucraina,ha sostenuto con forza l'intervento russo dal suo canale Telegram, che è arrivato ad avere quasi 900.