Russia Yankelevich Bonner | Nato sia più coinvolta questa volta Occidente colga i segnali

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – Non ci sono abbastanza pressioni su Mosca. Ladeve considerare un suo coinvolgimento e deve dire chiaramente quello che intende fare. Altrimenti larappresenterà una minaccia diretta per l'. Smettere di combattere e fare la pace cosa significa? Che l'Ucraina sarà ingoiata. Ma anche che Vladimir Putin andrà avanti. In Moldova, .