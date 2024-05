Russia Yankelevich Bonner | Nato sia più coinvolta questa volta Occidente colga i segnali

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – Non ci sono abbastanza pressioni su Mosca. Ladeve considerare un suo coinvolgimento e deve dire chiaramente quello che intende fare. Altrimenti larappresenterà una minaccia diretta per l'. Smettere di combattere e fare la pace cosa significa? Che l'Ucraina sarà ingoiata. Ma anche che Vladimir Putin andrà avanti. In Moldova, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .