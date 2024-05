Rughe sul collo | cause e rimedi per gli anelli di Venere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ledel, per molti dette ancheo collane di, sono delle linee evidenti che in genere appaiono con l’avanzare dell’età ma non solo: ecco. Lesul, dette anchedi, rappresentano un disagio piuttosto comune che in genere compare con l’età che avanza. In molti, però, si interrogano sulleche spronano gli inestetismi della pelle e quali potrebbero essere gli eventualio tecniche per camuffarle al meglio. Crediti: Elements Envato – VelvetMagIn genere si tende a scegliere una skincare che vada a premiare soprattutto la pelle del viso, scegliendo un kit di detergenti, creme e sieri che aiutino a prendersi cura della salute della pelle. Il, invece, finisce per essere spesso e volentieri trascurato finché non appaiono per l’appunto glidi