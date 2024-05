Rubavano soldi scarpe griffate e Airpods fermati 5 minorenni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - Sono stati tutti deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà i 5individuati dai carabinieri della stazione capoluogo di Treviso nell'ambito delle indagini svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per idi Venezia, come presunti autori di rapine ai danni di coetanei commesse in centro a Treviso nei mesi scorsi. Il bottino dei giovanissimi, che avvicinavano le vittime all'uscita da scuola o poco distante dalle fermate dei mezzi pubblici, era costituito da felpe, cinture,. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel pomeriggio del 30 marzo scorso tre diciassettenni che camminavano in via Pescatori a Treviso con altri tre amici (un ragazzo e due ragazze) erano stati avvicinati da un nutrito gruppo di giovanissimi, in prevalenza loro coetanei.