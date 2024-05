Rosalie | recensione del film con protagonista Nadia Tereszkiewicz

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è un dramma storico ed è stato presentato in anteprima, durante la scorsa edizione, nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2023. Questo è il secondodella regista e sceneggiatrice francese Stéphanie Di Giusto, che torna dopo il successo della sua opera prima Io danzerò, con un nuovo racconto al femminile ambientato nell’800. La trama diQuesto lungometraggio è ambientato nel 1870 dove la, l’attrice, vive in una rurale fattoria francese con il padre vedovo interpretato da Gustave Kervern. All’insaputa di tutti la giovane donna ha un segreto, soffre di irsutismo, una malattia causata dagli ormoni e che provoca la crescita eccessiva di peli in zone del corpo timpicamenti maschili.