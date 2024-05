Roots music | il Festival della solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un inedito evento, il, per finanziare l’attività di una delle onlus più significativeprovincia di Pavia, l’Agal (associazione genitori e amici bambini leucemici) che ha sede nella clinica pediatrica del Policlinico di Pavia. Fondata nel 1982, oggi con 40 volontari, l’associazione ha ospitato gratuitamente, in un anno, oltre 50 famiglie di bambini bisognosi di un lungo periodo di cure a Pavia e provenienti da regioni lontane. Ora questi appartamenti situati vicino all’ospedale San Matteo e a Mirabello necessitano di lavori di ristrutturazione. Per raccogliere i fondi, l’idea delin calendario sabato 1 giugno, a partire dalle 18, nella tenuta Riccagioia, sede dell’Ersaf Lombardia e del Consorzio Tutela Vini Oltrepo Pavese.