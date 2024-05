Roma Terna avvia la demolizione di 65 tralicci al Trullo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In collaborazione con Adnkronos. Ammonta a 8 milioni di euro l’intervento di le attività diper ladi 15 km di linee elettriche aeree esistenti che attualmente attraversano il territorio comunale nel quartiere del. Lo smantellamento delle infrastrutture esistenti è stato reso possibile dalla realizzazione di un nuovo collegamento in cavo interrato a 150 kV tra la Stazione Elettrica Magliana RT, prossimamente oggetto di rinnovo, e la linea “Magliana-Ponte Galeria”. “La rimozione di questiera attesa da decenni dai cittadini. Ringrazio l’assessore Segnalini che già dal 2022 era al lavoro per dare sostegno e supporto a tutte le autorizzazioni mancanti e oggi finalmente siamo potuti partire. Così come voglio ringraziareper l’eccellente lavoro”, ha dichiarato il Sindaco diRoberto Gualtieri.