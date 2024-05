Roma stalker sotto protezione internazionale La vittima | Ha promesso di uccidermi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’uomo, dopo essere stato in carcere, è in attesa di essere espulso e perseguita da mesi la. Braccialetto elettronico stalking tivoli (ilcorrieredellacitta.com) È stato condannato per stalking e violenza, ma anche se ha scontato la pena, S.S. non ha mai smesso di perseguitare una ristoratricena, per cui prima lavorava come dipendente. Le giornate di C.S.,di questo tormento, sono scandite dal timore che lui, che dal 2021 le indirizza dediche sanguinolente, chiamate e minacce, possa davvero farle del male. “Vivo barricata in casa”, ha raccontato a Repubblica, “Mi ucciderà”. È trascorso quasi un anno da quando il suonè uscito dal Cpa da cui le prometteva di ucciderla: oggi S.S. è ancora libero e gode, altresì, di