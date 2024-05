Fonte : sportface di 29 mag 2024

The post Roma, Souloukou: “Con Friedkin puntiamo a occupare posizione elite nel calcio europeo” appeared first on SportFace. Nessuna cessione del club giallorosso in vista: “Vorrei ribadire con la massima chiarezza un concetto, affinché non vi siano speculazioni: la nostra proprietà non ha alcuna intenzione di vendere e il suo è un impegno a lungo termine”, ha concluso.

Roma Souloukou | Con Friedkin puntiamo a occupare posizione elite nel calcio europeo