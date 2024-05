Roma si improvvisa barbiere… per strada | scatta la multa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024-Una pattuglia della Polizia Locale diCapitale ha fermato e sanzionato un uomo mentre era intento a svolgere attività di barbiere ad un suo coetaneo in zona Colosseo. Intorno alle 17.30 gli agenti del I Gruppo Centro Storico, durante i consueti servizi a contrasto dell’abusivismo commerciale, hanno notato i due, di circa 25 anni, che in via Parco del Celio avevano allestito un piccolo spazio per il taglio di capelli, con tanto di postazione e mantellina tipica da acconciatore, mentre si stavano riprendendo con un cellulare. Gli operanti hanno identificato i due, di nazionalità francese, elevando sanzioni per un totale di 500 euro e diffidando i ragazzi dal continuare a svolgere l’attività abusiva. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.