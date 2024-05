Roma e Milan ricordano Agostino Di Bartolomei | Smalling e Calabria posano con la maglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Ago, ieri, oggi e sempre”.lo storico capitano giallorosso, con un passato in rossonero,Di. Alla vigilia del trentennale della sua morte, le due squadre, impegnate in Australia per un’amichevole, hanno voluto ricordare il calciatore, pubblicando una foto con due maglie (una giallorossa e l’altraista) dedicate a Di. A posare con le divise sono De Rossi eper la, Bonera eper il. Le due società, che venerdì si affronteranno in amichevole a Perth, vestiranno anche unaspeciale con la patch per. “L’anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogninista. Io ero molto piccolo e non l’ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame con ogninista”, ha detto Daniele De Rossi.