Roma Ci siamo lasciati mi butto di sotto | ragazzo minaccia il suicidio dal ponte

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La paura che potesse succedere il peggio ha indotto il papà di un 28enne a dare l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112, e la Polizia si è attivata immediatamente quando ha saputo che il giovane aveva intenzione di togliersi la vita gettandosi giù daFlaminio. Volante della Polizia di Stato – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Alcune pattuglie della Polizia hanno raggiuntoFlaminio L’operatore della Sala operativa della Polizia ha inviato sul posto le pattuglie dei commissariati Flaminio e Prati per verificare quanto stava succedendo. E quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno effettivamente trovato il 28enne al di là del parapetto in cemento, pronto a lanciarsi nel vuoto. L’opera di convincimento degli agenti Si trattava di una situazione estremamente delicata, nella quale il personale intervenuto non poteva commettere errori, il rischio era che il giovane facesse un volo di circa 20 metri.