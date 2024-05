Roma atleta olimpica vittima di violenza sessuale di gruppo | calciatori condannati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono statia cinque anni e quattro mesi di reclusione, con rito abbreviato, tre atleti accusati didi, per aver attirato una giovanecon la scusa di scattare qualche selfie, per poi consumare l’abuso. Tribunale di– foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comUn incubo arrivato come un fulmine a ciel sereno per la campionessache stava trascorrendo una piacevole serata in compagnia di amici in un pub di Trastevere, nella sera del 6 febbraio del 2022, come riporta Il Messaggero. I tre uomini, tutti 30enni, anche loro tre sportivi appartenenti a una squadra di calcio proveniente dalla Sardegna, avrebbero riconosciuto l’nel locale e le avrebbero chiesto di scattare qualche foto. La trappola dei selfi per consumare l’abuso La giovane non s’è negata, non immaginando neanche che si trattava di una trappola.