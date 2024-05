Roma ancora sangue sulle strade | centauro muore mentre si reca a lavoro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024)di. Decimo incidente mortale soltanto nel mese di maggio che sta per concludersi. A perdere la vita, questa volta, un uomo che stavandosi ain sella alla sua moto. Ilsi è scontrato con un’auto sul Grande Raccordo Anulare, nelle vicinanze dello svincolo 32 in direzione Aurelia. L’impatto non ha lasciato scampo alla vittima, morta sul colpo dopo un volo di alcuni metri. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso. In corso i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Salgono a 59 i morti sul territorio cittadino e della provincia della Capitale dall’inizio dell’anno,. Una vittima ogni due giorni e mezzo. E il bilancio è ancor più pesante, visto che non prende in considerazione i feriti poi spirati in ospedale.