Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

(Adnkronos) – Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'École française de Rome, si apre la mostra intitolata 'Un museo per École: la collezione di antichità dell'École française de Rome', ospitata negli spazi espositivi della Galleria in piazza Navona 62, sede dell’École. . esposizione,.

Roma | all’École française a piazza Navona al via mostra archeologica a ingresso libero