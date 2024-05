Roma 29enne accoltellato in strada | è grave Cercava una ‘nuova casa’ dopo essere stato sgomberato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ieri sera, intorno alle 20.00, presso un distributore di carburante in via Raffaele Costi èrinvenuto un uomo riverso a terra che presentava una ferita d’arma da taglio al torace. L’uomo ètrasportato da 118 in codice rosso presso Policlinico Umberto I, dove rimane ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri che indagano sull’accaduto. Il ferito dovrebbeun cittadino camerunense di 29 anni,dalle ex officinenazzi lunedì scorso e che probabilmente stava cercando una sistemazione nello stabile in disuso di via Costi. Notizia in aggiornamento su Il Corriere della Città. .