Roma 12enne travolto da un’auto mentre era in bici | è grave

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 –incidente è avvenuto a, dove, guidata da un uomo di 86 anni, haun ragazzo di 12 anni che era inin via del casale Agostinelli. Il giovane è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Gemelli. L’incidente è avvenuto verso le 17.30. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale del 7 Gruppo Tuscolano per i rilievi. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .