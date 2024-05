Roma 12enne in bici travolto dall’auto di un 86enne | è grave

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Uninè statodi un pensionato, nel pomeriggio di ieri, martedì 28 maggio, a Morena. Gravi le ferite del ragazzino elitrasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di. Dai primi accertamenti sanitari sembrerebbe che il giovane ciclista abbia riportato varie fratture in diverse parti del corpo, anche se per fortuna non sembra versare in pericolo di vita. Mentre il conducente dell’auto un, seppure illeso, è stato anche lui trasportato in ospedale, il San Giovanni, sotto choc, per essere sottoposto agli accertamenti del caso, vista l’età avanzata. Il ragazzino è stato trasportato in eliambulanza al Gemelli di– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale Ad accorrere sul posto oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della Polizia locale del VII Gruppo Tuscolano che indagano sulla dinamica del sinistro.