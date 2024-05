Roland Garros Tsitsipas | Una partita alla volta non so neanche chi affronterò al prossimo turno

Fonte : sportface di 29 mag 2024

Mi piace concentrarmi sulle mie partite in modo indipendente, individualmente e non guardare chi posso avere ai quarti di finale o in semifinale". Stefanos Tsitsipas in conferenza stampa analizza così la sua vittoria in quattro set ai danni di Daniel Altmaier al secondo turno del Roland Garros.

