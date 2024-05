Roland Garros tabellone femminile | notizie e pronostici mercoledì 29 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024): in serata tocca alla numero uno Swiatek, che se la vedrà con un’altra campionessa Slam, la giapponese Osaka. Il match clou di questo secondo turno è senza alcun dubbio quello che vede contrapposte la numero uno al mondo Iga Swiatek, tre volte campionessa a Parigi, e Naomi Osaka, che di Slam in carriera ne ha vinti ben quattro (nessuno al). Osaka – IlVeggente.it (Ansa)La giocatrice nipponica, dopo il lungo stop per via della gravidanza, fatica a ritrovare la forma di qualche anno fa e nel primo turno ha rischiato grosso contro l’azzurra Lucia Bronzetti, cavandosela in tre set e dopo due ore intense di gioco. Improbabile, dunque, che riesca a dare filo da torcere a quella che è ormai la regina indiscussa del Major parigino.