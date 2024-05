Roland Garros Swiatek | Non pensavo di vincere il pubblico? Non ha senso urlare in mezzo a un punto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Igaha battuto Naomi Osaka, staccando il pass per il terzo turno del2024. La polacca parla alla conferenza stampa dopo il match, durato quasi tre ore: “Ciò di cui sono più orgoglioso è non aver mollato. Ammetto che nondi poterla partita quando ero sotto 2-5 nel terzo set, ma mi sono concentrata nel fare le cose giustedopo. Sono rimasta concentrato e sono riuscita a trovare il mio ritmo migliore nel momento in cui le cose per me erano più complicate, ho giocato come se fossi in allenamento, oppure come se fossi sotto 5-4, pensando solo alsuccessivo. Sono rimasta sorpresa dal livello di gioco di Osaka, e ancora di più dalla terra battuta. I suoi colpi erano molto puliti, sento che ha migliorato i suoi movimenti sulla terra battuta e il fatto di giocare senza pressioni o grandi aspettative l’ha aiutata.