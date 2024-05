Roland Garros Swiatek cancella un match-point a Osaka e approda al 3° turno Avanza Gauff tanta pioggia a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Solo quattro idisputati quest’oggi nel tabellone femminile del2024. Laè stata protagonista ae per questo sono andati in scena solo gli incontri in programma sul Philippe Chatrier e sul Suzanne Lenglen, perché impianti dotati di tetto retrattile. Lo spettacolo però non è mancato soprattutto per quanto è accaduto sul Centrale tra la n.1 del mondo, tre volte vincitrice di questo Slam, Igae l’ex n.1 WTA e quattro volte vincitrice a livello Major, Naomi. Un incontro stupendo nel quale la giapponese è andata a un passo dal risultato a sorpresa, giocando per un’ora e mezza un tennis fantascientifico. Sul più bello però aè mancata la freddezza dei tempi migliori, non sfruttando una pallacostruita sul 5-3 del terzo set.