Roland Garros Osaka | Ho pianto all’uscita dal campo ma è stata una partita divertente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’ex numero 1 al mondo Naomiha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta al secondo turno delcontro Iga Swiatek, al termine di una gara tiratissima: “Èunamolto, probabilmente la piùche abbia mai giocato in tutta la mia carriera. L’atmosfera era incredibile, è stato qualcosa di davvero memorabile per me. Mi sono sentita peggio in altre occasioni. Hoquando sono uscita dal, ma lei è campionessa in carica e io l’anno scorso ero incinta, per cui è un sogno essere qui“. La giapponese ha poi aggiunto: “Penso che sto andando abbastanza bene. Cerco di non essere troppo dura con me stessa, ho giocato contro di lei sulla sua superficie migliore. Mi piacerebbe sfidarla sul cemento e vedere cosa succede.