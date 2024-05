Fonte : notizie di 29 mag 2024

Roland Garros | oggi Sinner contro Gasquet dove vedere il match in tv

Roland Garros: oggi Sinner contro Gasquet, dove vedere il match in tv (Di mercoledì 29 maggio 2024) Questa sera sul campo del Roland Garros Yannik Sinner sfida Gasquet: tutte le informazioni, orario e dove vederlo in tv. Il panorama tennistico internazionale si accende con uno degli incontri più attesi del secondo turno del Roland Garros 2024. Jannik Sinner, la stella italiana del tennis mondiale, si prepara ad affrontare il veterano francese Richard Gasquet in una sfida che promette scintille. Questa sera il match di Yannik Sinner al Roland Garros (Foto Ansa) notizie.comL'appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 29 maggio, alle ore 20.15 sul prestigioso campo Philippe Chatrier di Parigi. Dopo un'esordio convincente al Roland Garros di quest'anno, Jannik Sinner si appresta a continuare il suo cammino nel torneo affrontando Richard Gasquet.

Per l’italiano è l’opportunità di confermare le aspettative come uno dei favoriti alla vittoria finale del torneo; per il francese è invece l’occasione per dimostrare che può ancora competere ai massimi livelli nonostante gli anni e i giovani talenti emergenti. . stella italiana del tennis mondiale,.