Roland Garros la pioggia non si ferma | cancellato tutto il programma sui campi non coperti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Giornata da incubo al. Circa 45 minuti di gioco in mattinata suinondal tetto, poi la solitache – a differenza dei primi giorni – non è andata più via. Gli organizzatori, dopo cinque ore di continui rinvii, non hanno potuto fare altro che prendere la decisione di cancellare tutti gli incontri insuiesterni del complesso parigino, dal Simonne Mathieu a tutti gli altri. Si continua a giocare, quindi, soltanto su Chatrier e Lenglen: non cambia nulla per Jannik Sinner, che scenderà in campo come previsto alle 20:15 contro Gasquet, mentre sono rinviate a domani le partite di Arnaldi, Sonego e Cocciaretto. Un giovedì che si preannuncia pienissimo, con la quasi totalità degli incontri di secondo turno dei due tabelloni da far disputare.