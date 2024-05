Roland Garros | gli italiani in campo oggi orari e dove vedere i match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Parigi, 29 maggio 2024 – Nel day 4 del2024 prende il via il secondo turno con dueche torneranno in. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego sfideranno rispettivamente Muller e Zhang Zhizhen nel tentativo di strappare il pass per la fase successiva. Oltre a loro, inin serata ci sarà anche Jannik Sinner contro Gasquet. Quelli che attendono Arnaldi e Sonego sono duedelicati, ma alla portata, con gli azzurri che arrivano da due vittorie convincenti. Vediamo nel dettaglio le due gare, gli sfidanti dei nostri ragazzi epoter seguire le loro partite in televisione. Arnaldi contro Muller per "vendicare" Nardi Matteo Arnaldi affronterà il padrone di casa Alexandre Muller, la wild card francese che nel primo turno ha sconfitto proprio un italiano: Luca Nardi.