Roland Garros 2024 via ai secondi turni a Parigi | in campo Sinner e Alcaraz

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo tre lunghe giornate di primifunestate anche dalla pioggia, è tempo di avanzare aidel. Una giornata ricchissima che vede in programma ben 64 match tra singolari e doppi: una vera e propria abbuffata di tennis. In casa Italia su tutti spicca l’impegno di Jannikche, non prima delle 20.15 e in sessione serale, affronterà Richard Gasquet sulPhilippe Chatrier. Un incontro che può aiutare l’azzurro a rientrare ulteriormente in condizione: il francese non dovrebbe creare troppi problemi, avendo speso tantissimo al primo turno per battere Borna Coric. Il veterano transalpino proverà a dare tutto verosimilmente nella parte iniziale del match. Tornerà inanche Lorenzo Sonego che, dopo la bellissima vittoria al primo turno contro Ugo Humbert, affronta un giocatore in grande forma come il cinese Zhizhen Zhang.