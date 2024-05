Roland Garros 2024 una Naomi Osaka sensazionale trema sul più bello | Iga Swiatek sopravvive e va al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il tennis è lo sport del diavolo e Igaè (forse) imbattibile a Parigi. Queste sono le due conclusioni a cui si può giungere al termine dello straordinario incontro andato in scena sul Philippe Chatrier delquest’oggi. La numero uno al mondo, campionessa in carica e tre volte vincitrice dello Slam francese riesce a uscire dal baratro contro una, ma chenel momento decisivo di un match giocato per lunghi tratti alla perfezione. Finisce 7-6(1) 1-6 7-5 in favore della polacca, che chiude con cinque games vinti consecutivamente une decisivo set in cui si è trovata sotto anche 2-5 e ha annullato un match point conal servizio nell’ottavo game. L’edizionedello Slam parigino vede andare avanti la sua grandissima favorita, ma dà anche il bentornato a una campionessa eccezionale.