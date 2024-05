Roland Garros 2024 Sinner in campo oggi con Gasquet per il secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Parigi, 29 maggio– Dopo aver liquidato in tre set lo statunitense Christopher Eubanks (leggi qui), Jannikaffronteràmercoledì 29 maggio il francese Richardneldel. Il match è in programma alle 20.15 sul Philippe Chatrier di Parigi ed è possibile vederlo in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su Now). Per gli analisti l’azzurro, il numero due del mondo e seconda testa di serie, non dovrebbe avere problemi contro il 37enne transalpino, numero 124 del mondo e in tabellone grazie a una wild-card ma ex top ten. Nel primo match del primo, disputato lunedì sul‘Suzanne Lenglen’, il 22enne altoatesino ha battuto Eubanks, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, in due ore e dieci minuti.