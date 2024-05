Roland Garros 2024 programma e orari mercoledì 29 maggio | tutte le partite in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il, glie l’ordine di gioco delper la giornata di29. Quarta giornata di match a Parigi, dove si disputa la prima metà delle sfide di secondo turno. In campo Jannik Sinner, che come da previsioni giocherà in sessione serale contro il beniamino di casa Richard Gasquet. Nel tardo pomeriggio Elisabetta Cocciaretto, mentre Arnaldi e Sonego saranno impegnati come primo match alle ore 11:00. Di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE-CHATRIER Ore 12:00 – Garcia vs Kenin a seguire – De Jong vs (3) Alcaraz a seguire – (1) Swiatek vs Osaka Ore 20:15 – Gasquet vs (2) Sinner COURT SUZANNE-LENGLEN Ore 11:00 – Altmaier vs (9) Tsitsipas a seguire – Osorio vs (8) Jabeur a seguire – (6) Rublev vs Martinez a seguire – (3) Gauff vs Zidansek Ore 19:00 – Kotov vs Wawrinka COURT SIMONNE-MATHIEU (8) Hurkacz vs Nakashima a seguire – (11) Collins vs Danilovic a seguire – Moutet vs Shevchenko COURT 14 Volynets vs (5) Vondrousova a seguire – Marozsan vs (10) Dimitrov COURT 7 (15) Shelton vs Nishikori a seguire – Vekic vs (18) Kostyuk COURT 6Arnaldi vs Muller a seguire – Xin.