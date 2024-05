Roland Garros 2024 l’Italia avanza in tabellone | Cobolli Darderi e Zeppieri al secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Parigi, 29 maggiono aldelgli Azzurri. Tra di essi anche Flavio, Lucianoe Giulioha superato in quattro set il serbo Medjedovic (6-2, 6-3, 6-7(2), 6-3), campione delle Next Gen ATP Finals 2023.ha vinto con l’australiano, Rinky Hijikata, numero 78 del mondo, in tre set col punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-1, conquistano il match successivo. Affronterà il vincente del match tra lo statunitense Mackenzie McDonald (74 ATP) e l’olandese Tallon Griekspoor (25).ha sconfitto 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 il francese Adrian Mannarino, numero 22 in Atp. Alsfiderà l’australiano che uscirà dal derby tra Alexei Popyrin (51 ATP) o Thanasi Kokkinakis (100 ATP).