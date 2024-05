Roland Garros 2024 la pioggia porta alla cancellazione del match di Elisabetta Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A Parigi il maltempo non concede tregua, e se negli altri giorni il programma deldi tennis era statoto comunque a compimento, nonostante la conclusione a tarda notte, quest’oggi, invece, si gioca solo sui campi dotati di copertura, e, dato che le previsioni meteo non promettono nulla di buono, è stato cancellato tutto il resto della giornata. Tra iche non vedranno neppure la luce quest’oggi, c’è quello dell’azzurra, che, nel secondo turno del tabellone di singolare femminile, avrebbe dovuto affrontare la spagnola Cristina Bucsa. Il, invece, è stato cancellato e rinviato a domani. Slitta di 24 ore, dunque, il secondo confronto in carriera tra le due: nell’unico precedente, datato 2018, nella finale del torneo di Nules (ITF da 15000 $), in Spagna, l’azzurra si impose sulla terra con lo score di 6-2 7-6 (2) sull’iberica, che in quella manifestazione era accreditata della testa di serie numero 1.