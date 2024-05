Roland Garros 2024 | il doppio Errani Paolini e quelli non iniziati cancellati per oggi causa pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ancora una giornata fortemente condizionata dalla pia al. L’acqua, perlomeno, alcuni match li ha fatti cominciare, ma una volta giunta, verso mezzogiorno, non ha più lasciato scampo nemmeno per un attimo. Ed arrivano così i primi provvedimenti sulla programmazione. Tutti i doppi che non sono, infatti, sono statie dunque non andranno in scena. Tra questi, va rimarcato principalmente quello che avrebbe visto il debutto assieme di Sarae Jasmine, attese da teste di serie numero 11 contro l’ungherese Timea Babos, storica rivale della bolognese nella specialità, e la russa Irina Khromacheva. LIVE Arnaldi-Muller 5-3,in DIRETTA: azzurro avanti un break ma fermato dalla pia Dei doppi “salvati”, c’è anche quello che interessa direttamente la coppia vincitrice al Foro Italico di Roma, con la polacca Magda Linette e l’americana di sangue croato Bernarda Pera avanti 4-3 sull’altra coppia tutta azzurra al via, quella composta da Angelica Moratelli e Camilla Rosatello (sotto 4-3 nel primo set).