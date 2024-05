Roland Garros 2024 | gli italiani in campo giovedì orari e dove vedere i match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Parigi, 29 maggio- Ben cinqueinper il day 5 del: Luciano Darderi, Fabio Fognini, Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si giocheranno l'accesso alla fase successiva. I giochi cominciano a farsi sempre più complicati e già in questo secondo round ci sono sfide molto interessanti. Tutto mentre riprenderanno anche idi Lorenzo Sonego contro Zhang Zhizhen e Matteo Arnaldi contro Alexandre Muller, entrambi interrotti nella giornata di ieri causa pioggia al primo set. Vediamo nel dettaglio gli sfidanti degli azzurri, l'o deiseguire le partite in televisione. Per Darderi c'è l'olandese Griekspoor Dopo la bella e convincente vittoria al primo turno contro un avversario assolutamente alla portata come l'australiano Rinky Hijikata, ora Luciano Darderi è chiamato a salire di livello contro Tallon Griekspoor.