Roland Garros 2024 buona la prima per Djokovic Ruud e Rune Tris azzurro disastro francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024)laper Novak. C’era sicuramente attesa per l’esordio del numero uno del mondo, che ha superato in tre set ilPierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-4 7-6 6-4 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno il serbo affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha inflitto una delle tante sofferenze al pubblico di casa, battendo Constant Lestienne in quattro set per 6-3 7-5 4-6 6-2. Una giornata veramentesa per il tennis, con il solo Arthur Rinderknech capace di vincere oggi contro la wild card australiana Adam Walton per 6-2 6-4 7-5. Eliminazione per Arthur Cazaux contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (3-6 6-2 6-1 6-4), per Gregoire Barrere contro il kazako Alexander Bublik (6-4 7-5 6-3) e anche per Giovanni Mpetshi Perricard contro il belga David Goffin al termine di una pazzesca battaglia di cinque set (4-6 6-4 6-3 6-7 6-3).