Roland Garros 2024 | Alcaraz Tsitsipas e Rublev avanzano al terzo turno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Parigi, 29 maggio– Tre grandi del tennis mondiale proseguono il cammino al. Lo fa Carlosche batte in tre ore e 9 minuti il numero 176 al mondo Jesper De Jong per 6-3, 6-4, 2-6, 6-2, lo fa anche Stefanos Tsitspas che supera Daniel Altmaier per 6-3, 6-2, 6-7(2), 6-4. Con loro avanza nel torneo anche Andrey, che in tre set, batte lo spagnolo Pedro Martinez con il risultato di 6-3, 4-6, 6-3. Tutti e tre volano aldella competizione.