Robert De Niro scatenato | Trump è un tiranno L’attore dà in escandescenze rissa con i trumpiani fuori dal tribunale VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’ una furiaDementre, di fronte aldi New York – dove sta volgendo al termine il processo contro Donald– attacca l’ex Presidente con espressioni durissime. “è un, uno sporco immobiliarista imbroglione”, tuonasfidando l’ira dei sostenitori di “The Donald”, assiepati in attesa della sentenza del processo che vede imputato il loro candidato alla Presidenza Usa. E dalla folla si levano insulti rivolti a De. Ma il divo del cinema non si ferma: “Non voglio spaventarvi”, incalza “Bob” durante la conferenza stampa organizzata dal Comitato Elettorale di Joe Biden di fronte aldi Manhattan. “Anzi, forse voglio spaventarvi. Setorna alla Casa Bianca, potete scordarvi queste libertà che considerate scontate.