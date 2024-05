Fonte : agi di 29 mag 2024

Di Giacomo, "Dap e governo non sanno gestire le carceri" "La rivolta in atto all'Istituto Beccaria-Milano conferma quanto denunciamo da tempo: siamo in presenza di un istituto difficile in particolare per eta' e provenienza dei giovani detenuti. PP. Il governo e il Dap non sono in grado di gestire la situazione".

Rivolta nel carcere minorile Beccaria 70 detenuti asserragliati all' interno