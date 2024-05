Rivolta nel carcere Beccaria a Milano detenuti in cortile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alcuninelminoriledisi sono asserragliati neldella struttura, nel tentativo di portare avanti un'azione dimostrativa. Laha avuto inizio nel tardo pomeriggio di oggi, quando alcune decine di giovani carcerati hanno deciso di non rientrare all'interno ma di restare insenza dare alcun cenno di voler collaborare alle richieste di tornare nelle celle degli agenti della Penitenziaria. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre della Questura di. "Altissima tensione nelminoriledi, dove è attualmente in atto una violentada parte di alcuni deiristretti. Una situazione incandescente" si legge in un comunicato del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.