Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Ieri – viene riferito da fonti sindacali – un detenuto avrebbe tentato di strangolare un agente dopo essersi recato in ufficio matricola per la notifica di un atto. L'articolo Rivolta al carcere minorile Beccaria di Milano: detenuti in cortile, altri barricati in un’ala dell’istituto proviene da Il Fatto Quotidiano.

