Rivolta al Beccaria | 70 detenuti barricati in una zona del carcere minorile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano – Unamessa in atto da una settantina diè in corso aldi Milano, nei mesi scorsi già al centro delle cronache per una serie di abusi documentati su reclusi minorenni. Dopo aver sfasciato l'interno di alcune celle, diversisi sarebberoin unadell'istituto. Ilè circondato da diverse volanti della polizia. .