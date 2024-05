Rivincita Usyk-Fury ora c’è davvero una data | incontro fissato il 21 dicembre sempre a Riyad

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non il 12 ottobre, come previsto dalla clausola nel contratto del primo match, ma il 21in Arabia Saudita. È un passo avanti non di poco conto quello che arriva da Turki Alalshikh, il presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, che su X ha rivelato in esclusiva ladel return match tra il campione unificato dei massimi Oleksandre lo sfidante britannico Tyson, sconfitto il 19 maggio ai punti. Il match, come detto, avrà luogo il 21h, stesso identico luogo del primo combattimento. Turki Alalshikh, inoltre, ha scritto che “il mondo guarderà di nuovo un altro combattimento storico”.è diventato il primo campione indiscusso dei pesi massimi dal 1999, quando ha sconfittocon una decisione non unanime.