Riunione d' urgenza e l' ipotesi di bloccare i tribunali | riforma della giustizia crisi di nervi togata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In concomitanza al CdM che ha varato la, ecco che le toghe reagiscono. E lo fanno con l'Associazione nazionale magistrati, che convoca unad'. Giuseppe Santalucia, presidenteAnm, ha infatti convocato "in via d'" la Giunta esecutiva centrale proprio per discutere. Secondo quanto trapela, all'ordine del giorno ci sarò "l'approvazione del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e per l'istituzioneCorte disciplinare. Valutazioni e iniziative". E ancora, Santalucia ha affermato: "Ci riuniremo a breve e l'organo deliberante dell'Anm deciderà come rispondere. Finora abbiamo solo letto i giornali e ascoltato le parole del ministro qualche settimana fa, dobbiamo aspettare di leggere bene il testo per dare una completa valutazione.