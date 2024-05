Ritrovata a Ponteranica una tela del Landolfo rubata negli anni Novanta alla Basilica di Maddaloni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024). “Ma che ci fa lì?”, deve essersi chiesto il carabiniere fuori servizio che lo scorso 13 aprile, in Via Papa GiovXXIII a, ha notato la presenza di un pannello in legno ricoperto da tessuto appoggiatorecinzione che delimita un parcheggio a bordo strada. Incuriosito, ha scoperto il pannello che rivelava un dipinto antico su legno raffigurante la deposizione di cristo dcroce. Insospettito, non escludendo potesse essere oggetto di illecita provenienza, unitamente ad altri militari della stazione, ha trasportato il quadro in comando. Qualche giorno dopo, personale qualificato del Nucleo Carabinieri TuPatrimonio Culturale di Monza ha attestato che l’opera in questione è “La deposizione di Cristo dCroce” di Pompeo, manierista dell’allora corrente “Bottega napoletana”, opera sottratta furtivamente agli inizi degliCorpus Domini di(oraminore Corpus Domini di) come emerge dal riconoscimento eseguito dal responsabile della curia di Caserta.