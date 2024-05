Rissa tra famiglie fuori da scuola quattro feriti e tre denunciati | C’era sangue ovunque

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano, 30 maggio 2024 – “Ci siamo trovati in mezzo a una, io e i miei figli eravamo terrorizzati e per fortuna siamo riusciti a scappare”. A parlare è una madre, tra i genitori che ieri hanno assistito a una scena da Far West tra le vie Caianello e Bruni, zona Dergano, all’uscita dadei figli. Poco dopo le 16.30 è scoppiata unatra duedi peruviani:finiti all’ospedale in codice giallo, per contusioni, e tredalla polizia locale che sta indagando. Le cause dellaAlla base ci sarebbe un rapporto sentimentale burrascoso tra un ragazzo e una ragazza peruviani di vent’anni. Lui sarebbe stato denunciato dai genitori di lei in passato per atteggiamenti violenti contro la giovane. Ieri gli animi si sono infiammati all’uscita da, perché c’è stato un faccia a faccia (casuale o voluto) tra il ragazzo e parenti di lei che erano andati a prendere un bimbo.