Rissa sfiorata in Senato tra Menia FdI e Croatti M5s i commessi li dividono | seduta sospesa Il video del parapiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tensione in Aula aldurante la discussione sul premierato. È scoppiato untra alcuniri di FdI e M5s, con iche sono dovuti intervenire per impedire che si sviluppasse una. La vicepresidente Anna Rossomando ha sospeso lae il presidente Ignazio La Russa ha subito convocato una riunione dei capigruppo assicurando che “la vicenda sarà oggetto di valutazione da parte della presidenza”. In particolare, sono quasi arrivati alle mani Robertodi Fratelli d’Italia e Marcodel Movimento 5 stelle. A scaldare gli animi è stato l’intervento del pentastellato Ettore Licheri, che citando alcune azioni – criticabili, a suo dire – imputabili al governo e alla maggioranza, ha domandato: “Sapete perché voi potete farle? Perché voi siete Giorgia”.