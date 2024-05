Riqualificazione quartiere Acquaviva Del Rosso Lega | opportuno cabina regia per monitoraggio lavori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Caserta. Il 13 maggio scorso il Comune ha finalmente annunciato attraverso i suoi canali ufficiali il via aididel. “che cambieranno il volto all’area più popolosa della Città di Caserta – si legge. “Si sta procedendo a ritmi veloci (…) È prevista un’opera die di ampliamento dei marciapiedi esistenti, con l’apposizione di nuova pavimentazione, oltre alla realizzazione ex novo di altri tratti”, continua la comunicazione. Gli interventi com’è ormai noto rientrano nell’ambito del PNRR e in particolare del PINQUA (Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare), che ha in dotazione un finanziamento totale di 15 milioni di euro. Un intervento – continua – di portata epocale per il, che vedrà anche il rifacimento delle strade, la creazione di un ampio percorso ciclopedonale, l’apposizione di nuovo arredo urbano, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di nuova segnaletica stradale e ladelle villette“.