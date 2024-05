Ripubblicare l' appunto di Berlusconi su Meloni | De Luca veleno e minacce al premier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Avrò il piacere diquell'di Silviodedicato all'onorevole. Mi pare una sintesi appropriata", annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo Deparlando con i cronisti a margine del metting Grandi Ospedali nell'ospedale Cardarelli di Napoli. Despiega che dedicherà "pensieri più approfonditi all'onorevolevenerdì prossimo" quando, come di consueto, sarà protagonista di una diretta sui suoi profili social. "Faremo tutti gli approfondimenti - assicura il governatore campano - partendo dall'oltraggio vero che non è stato colto dall'opinione pubblica in Italia: l'oltraggio commesso dallacontro 550 sindaci". A quanto pare il malumore per la figuraccia rimediata ieri a Caivano non è ancora passato.